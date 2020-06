Fondo Salva Calcio – Sibilia (LND): “Risorse fondamentali per la ripresa”

Dalla FIGC è in arrivo il Fondo Salva Calcio da 21,6 milioni di euro. L’iniziativa è partita dal Comitato di Presidenza della Federcalcio e ora attende la sua approvazione nel prossimo Consiglio Federale, programmato per l’8 giugno. Un stanziamento di fondi che riguarderà tutte le categorie inferiori alla Serie A, Dilettanti compresi. Per loro un contributo pari a 5 milioni di euro.

Questo il commento soddisfatto di Cosimo Sibilia, numero uno della LND: “Con il Fondo Salva Calcio potremo disporre di risorse per gestire al meglio la ripresa delle attività ma soprattutto dare un piccolo ma concreto sollievo all’intero mondo dilettantistico. Credo che questa sia la migliore risposta a chi attendeva con impazienza delle certezze dalle quali ripartire. La capacità della LND di interloquire con le istituzioni, a cominciare da quelle sportive, è stata confermata dal contributo messo a disposizione dalla FIGC. Il presidente Gravina, che ringrazio, ha sempre manifestato la sua preoccupazione per la tenuta del calcio dilettantistico, che da oggi può guardare al futuro con maggiore serenità. Mentre la LND continuerà a fare la sua parte per migliorare lo stato delle cose. Ora attendiamo le risposte dalle Autorità Governative sui più volte annunciati contributi in favore dello sport di base”.

Fonte: Tuttomercatoweb.