Fogacci: “Nel Bologna c’è stata voglia di non subire gol. Skorupski? Dico che…”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Matteo Fogacci che ha parlato della vittoria del Bologna di ieri e di alcuni singoli. Ecco il suo commento:

“Ieri da parte del Bologna c’è stata la volontà di non subire gol, è stato l’obiettivo numero uno e si è visto dal fatto che meno giocatori partecipavano alla manovra offensiva. La partita è stata bruttina sia per questo motivo, ma anche perché dall’altra parte il Crotone ha dimostrato il perché ha 2 punti in classifica ed è forse la squadra peggiore di questa Serie A”.