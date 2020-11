Fogacci: “Col Napoli non firmo il pari, su Gattuso…”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Matteo Fogacci, che ha espresso il suo punto di vista su Bologna-Napoli:

“Non firmerei per un pareggio, anche perchè so che Mihajlovic non lo farebbe e non gioca mai per quel risultato. Il nostro mister scende in campo sempre per vincere e questo è bello perchè si vedono spesso belle partite. Il match con il Sassuolo, nonostante la sconfitta, mi è piaciuto. Bisogna confermare ciò che si è visto contro il Cagliari con la gestione del vantaggio nel finale”.