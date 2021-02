Fogacci: “Il Bologna con Soumaoro è più solido. De Silvestri? Mi aspetto personalità e concretezza”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Matteo Fogacci ha fatto il punto della situazione in casa rossoblù alla vigilia della partita di domani contro la Lazio. Ecco il suo commento:

“Domani bisogna approffitare del possibile momento no della Lazio dopo la sconfitta in Champions, anche se i biancocelesti hanno maggiore qualità. Il Bologna poi soffre particolarmente contro squadre che sono davanti in classifica. I rossoblù hanno consolidato la difesa, e quindi è più facile fare risultato. L’innesto di Soumaoro ha portato maggiore garanzia, e con il francese la squadra ha ridotto da 8 a 4 i gol subiti nelle prime 4 giornate di campionato”.