Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni del Carlino

Difesa a quattro contro difesa a tre, Mihajlovic sfida Iachini per provare a fare 52 punti stasera al Franchi di Firenze.

La squadra di casa dovrebbe affidarsi al 3-4-3 con Terracciano in porta, Caceres, Pezzella e Milenkovic dietro, mediana con Pulgar e Castrovilli centrali, Dalbert e Lirola esterni. In avanti tridente Chiesa, Vlhaovic, Ribery. Nel Bologna squalificato Palacio, per il Qn giocherà Santander supportato da Sansone, Soriano e Orsolini. Mediana con Medel e Dominguez, difesa a quattro con Mbaye, Danilo, Denswil e Dijks.

Fiorentina (3-4-2): Terracciano, Caceres, Pezzella, Milenkovic; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Vlhaovic, Ribery. All. Iachini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. All. Mihajlovic.