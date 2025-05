L’ACF Fiorentina comunica, in relazione a #FiorentinaBFC della 37° giornata in programma al Franchi in data e orario da definire, che lunedì 12 alle 15 aprirà la vendita della Curva Esterna CE1 (capienza 300 posti) al costo di 30€, online qui. Obbligatorio il possesso di fidelity del Bologna. I residenti in Emilia Romagna possono acquistare solo in tale settore. Non è consentito il cambio nominativo.