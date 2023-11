Fiorentina-Bologna, la moviola: non c’era rigore su Saelemaekers

L'arbitro Maresca prende quattro e secondo il moviolista sbaglia tutto. Il rigore per il Bologna per mani di Parisi è netto e serve l'on field review per sancirlo. L'unico episodio visto correttamente è il rigore di Kristiansen su Ikone che per la moviola di Stadio è netto. Poi l'episodio chiave, ovvero quello del presunto rigore tra Arthur e Saelemaekers. Maresca lo assegna in presa diretta, poi alza il braccio per fuorigioco segnalato dal guardalinee. Il var stabilisce che la posizione è corretta ma Paterna richiama l'arbitro all'on field review. Per Stadio il rigore non c'è perché è il belga ad allungare la gamba. Male anche sui cartellini, manca un giallo a Bonaventura e per Pinna il contatto Saelemaekers-Nico Gonzalez è da rosso perché il colpo del rossoblù è volontario.