Finalmente si placa l’emergenza, pronti 4 rientri

D’improvviso le rotazioni del Bologna diventano ricche.

Contro la Lazio rientreranno gli squalificati Stefano Denswil e Jerdy Schouten, ma anche una folta schiera di infortunati. Lukasz Skorupski ha smaltito l’influenza e ieri si è allenato regolarmente, ma altri tre giocatori sono ormai prossimi al rientro. Federico Santander, Gary Medel e Nicola Sansone ieri hanno svolto parte della seduta col gruppo e nel corso della settimana dovrebbero tornare a disposizione. Qualche dubbio in più per Roberto Soriano che ha svolto seduta differenziata con carichi crescenti ma l’ematoma sembra ancora procurargli dolore. Non è certo il suo rientro all’Olimpico.