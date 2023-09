Finalmente Saelemaekers: è rientrato in gruppo, sarà a disposizione domenica

E' dunque definitivo il rientro dell'esterno belga che aveva patito la distorsione della caviglia al primo allenamento con il Bologna dopo l'ufficialità del trasferimento dal Milan. Un rientro importante per Motta, che sarà graduale, di un giocatore duttile e che può ricoprire quattro ruoli (terzino, mezzala, trequartista ed esterno d'attacco). Saelemaekers è stato infatti uno degli acquisti principali della campagna estiva del Bologna e ora servirà tempo per fargli assumere condizione, intensità e ritmo partita, ma una volta tornato a bolla diventerà fondamentale per le alchimie di squadra impartite dal tecnico che non deroga mai dal sacro Graal dell'equilibrio. Passata una estate ai margini con il Milan, soprattutto dopo le prime amichevoli estive, Saelemaekers ha scelto Bologna al posto del Betis Siviglia, ma la sfortuna si è subito accanita tenendolo fuori per circa tre settimane: adesso è tempo di tornare e mostrare il proprio valore. Vincitore di uno Scudetto, semifinalista di Champions e specialista di gol importanti, l'anno scorso reti a Napoli e Roma, Saelemaekers è pronto a issarsi perno di un Bologna ambizioso e interessante e in cui fornire due fasi di gioco come da prototipo di giocatore apprezzato da Motta. Il gol forse non è la sua specialità, 6 in 111 partite di Serie A, ma chissà che la cooperativa del gol non coinvolga anche lui, magari in una posizione di trequarti con Freuler e Ferguson a completare la mediana. Ci vorrà tempo, non sarà titolare già domenica con il Napoli, ma il suo ritorno tra i convocati è cosa fatta e potrà riassaporare la Serie A che non lo vede protagonista dall'ultima giornata della passata stagione, quando in 6 minuti di gioco contro il Verona mise a referto un assist. E' arrivato il tempo della 'salamandra'.