La Figc ha appena deciso di rinviare – a data da destinarsi – il Consiglio Federale che era stato fissato per lunedì 23 marzo. Nessuna assemblea dunque, almeno per il momento. Confermata invece per domani la riunione insieme alle altre Leghe e all’Uefa, da cui sapremo se e quando verranno posticipati gli Europei.

Il comunicato ufficiale della Figc

“La FIGC ha deciso di rinviare a data da destinarsi il Consiglio Federale in programma lunedì 23 marzo”.