FIGC – Oggi vertice sui contratti, domani incontro per superamento legge Melandri

Si lavora per delineare il futuro della Serie A. Oggi infatti all’interno della FIGC ci sarà un incontro preparatorio al vertice che andrà in scena domani con il ministro Spadafora. L’occasione di oggi potrebbe essere fondamentale per conoscere il futuro dei giocatori in prestito e di quelli in scadenza di contratto. I contratti infatti termineranno il 30 giugno, data in cui però il campionato sarebbe ancora in corso. Al momento i giocatori in una di queste situazioni contrattuali sono 133 solo in Serie A. Imporre una deroga è complicato secondo quanto riporta Sky e la Federcalcio starebbe studiando una formula per arginare questo problema.

Nel vertice di domani con Spadafora invece si potrebbe tornare ad affrontare il tema partite in chiaro. Al momento la Legge Melandri non permette la trasmissione di partite in chiaro. Un blocco che il ministro vorrebbe superare per poter trasmettere le partite anche al di fuori del blocco delle pay tv. L’idea sarebbe quella di trasmettere una diretta gol in chiaro per poter permettere la visione delle partite anche a chi non possiede un abbonamento Sky-Dazn. A riferirlo è Il Giornale.