FIFA – Si valuta di aumentare le sostituzioni per ripartire

Cinque cambi a partita se si dovesse tornare a giocare a calcio. La proposta pervenuta a FIFA e ad IFAB è piaciuta ai due massimi enti del calcio globale. L’idea sarebbe quella di replicare quanto succede già adesso in Serie C: cinque cambi nei 90 minuti, ma sempre con tre slot, per non frammentare troppo la partita. Con una sesta eventuale in caso di tempi supplementari.

Una regola temporanea da inserire per facilitare la ripartenza. Infatti il cambio di regolamento sarebbe inserito per terminare la stagione attuale ed eventualmente per la prossima, se la stagione venisse compressa. L’idea, proposta tra gli altri da Claudio Ranieri, potrebbe diventare definitiva se i diretti interessati dovessero gradirla, una volta sperimentata in campo.

Fonte: la Gazzetta dello Sport.