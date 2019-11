Ferrero su Mihajlovic: “Ringrazio il Sant’Orsola, chi aiuta un mio amico è mio amico”

Per il momento, il Bologna può tirare un sospiro di sollievo. Sinisa Mihajlovic ha attraversato un mese molto difficile, ma ora sembra stare leggermente meglio. La strada è ancora lunga, ma l’allenatore rossoblu sta facendo l’impossibile per combattere e sconfiggere questa malattia. Tutti nel mondo del calcio – non solo dipendenti e tifosi rossoblu – credono in lui e lo sostengono come possono. Tra questi c’è anche Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria, che posta su Twitter una piccola ma sincera dedica nei confronti dell’allenatore del Bologna. Il numero 1 blucerchiato ci ha infatti tenuto a ringraziare personalmente per intero l’ospedale Sant’Orsola per tutto quello che sta facendo per il suo “amico”.

Il tweet di Massimo Ferrero