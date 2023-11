Ferguson: “Vittoria importante. Zirkzee? Ci capiamo al volo”

“Sono contento perchè questa è una vittoria importante per il Bologna. Non abbiamo approcciato bene il primo tempo, abbiamo giocato con poca energia, poca qualità, ma nel secondo tempo fatto molto meglio. Sono lo scozzese che ha segnato più gol in Serie A? Sono contento per questo record ma voglio di più: ogni giorno lavoro duro anche per arrivare a fare gol. E comunque la cosa più importante rimangono i tre punti. Mi piace giocare con Zirkzee, lui è un giocatore con qualità, abbiamo giocato tante gare assieme e in campo ci capiamo al volo. Stasera lo stadio era bellissimo, quando il Dall’Ara è così pieno e i nostri tifosi così carichi la gara diventa più difficile per gli avversari. La classifica è buona ma ora pensiamo alla Fiorentina”.