Fenucci: “Miglioreremo la squadra, cerchiamo una crescita strutturale”

"La stagione passata è stata vissuta, un po' come per tutti, con difficoltà. La pandemia ha colpito la nostra società in modo inaspettato, cambiando i comportamenti. La risposta del paese credo che sia stata di grande civiltà, attenzione alle dinamiche comportamentali. Nel mondo del calcio ci siamo adeguati dando una risposta di livello perché abbia continuato l'attività mantenendo tutte le procedure di salvaguardia di salute. Ora credo che siamo a un punto di svolta e la campagna di vaccinazione intrapresa ci fa guardare con ottimismo al futuro".