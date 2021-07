Fenucci: “Concentrati su Arnautovic, ma non è facile trattare con lo Shanghai. Tomi? E’ ancora nostro”

A margine dell'allenamento mattutino, l'amministratore delegato Claudio Fenucci ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in merito alle ultime voci di mercato e alla situazione generale in casa Bologna.

Si parte dalla ricerca della punta, in particolare un aggiornamento sull'operazione Arnautovic: "Noi abbiamo espresso l'idea di rinforzare la squadra e uno degli obiettivi è proprio un attaccante che faccia fare un salto di qualità. Il profilo individuato è noto da tempo e se n'è parlato troppo. Noi abbiamo un accordo con il giocatore ma la proprietà del cartellino è di un altro club. Dobbiamo capire come creare le condizioni per effettuare il trasferimento".