Fenucci attacca: “Un errore clamoroso ci ha tolto la vittoria”

Claudio Fenucci a difesa della squadra. L'amministratore delegato del Bologna si è presentato a sorpresa ai microfoni di Dazn lamentando un clamoroso errore arbitrale nel secondo tempo con il Bologna in vantaggio uno a zero. Sul diagonale di Zirkzee, Ndoye era pronto a ribadire in rete a porta vuota ma Iling, con un netto fallo da dietro, glielo ha impedito. Di Bello e il Var non sono intervenuti. E allora Fenucci ha attaccato nel post partita: