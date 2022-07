Fenucci: “Arnautovic incedibile. Ilicic? Sartori lo conosce bene, ma è prematuro”

Si parte da Ilicic e Arnautovic: "Credo che nessuno conosca Ilicic meglio di Sartori - le parole di Fenucci - Non ci sono dubbi sulle sue qualità ma per quanto riguarda il Bologna è prematuro parlarne. Non so che tipo di evoluzione ci potrà essere. Arnautovic? Ribadisco quanto detto un mese fa, è stato un investimento importante ed è il punto centrale del Bologna dei prossimi anni. Per noi è incedibile".