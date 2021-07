Fenucci: “Arnautovic al Bologna solo alle nostre condizioni”

L'ad del rossoblù alza la voce, il club fa un passo verso lo Shanghai ma non di più. Ieri sera nuovi contatti.

Parola di Claudio Fenucci, che ieri ha parlato ai cronisti. L'austriaco è la punta che Mihajlovic e la società attendono, sia dal punto di vista tecnico che come temperamento. Ma la trattativa con lo Shanghai non è facile, come puntualizza l'ad rossoblù: "Ogni vicenda di mercato nasce in un modo e poi molto spesso si evolve nel corso del tempo. L’operazione ci era stata prospettata in maniera diversa: ci era stato garantito che il calciatore si sarebbe liberato a zero". Capitolo cessioni: "La proprietà – ha spiegato Fenucci – ha deciso anche per quest’anno di finanziare il club. Orsolini? A oggi non c’è nessuna richiesta e da parte nostra non c’è l’intenzione di fare operazioni in uscita".