Intervistato da Radio24, Claudio Fenucci parla della situazione riguardante lo stop del mondo calcistico e commenta la possibilità riguardo il possibile ritorno in campo.

“E’ la politica che dovrà darci indicazioni e fare una sintesi. Sembrava strano che un calciatore potesse allenarsi in un parco pubblico e non in un centro sportivo, poi è arrivata la circolare che cercheremo di ottemperare”