Felsina Cup 2020: le date della manifestazione

La seconda edizione della FELSINA CUP, il torneo calcistico internazionale per la categoria Esordienti più coinvolgente e unica del panorama nazionale, si svolgerà a Bologna dal 30 aprile al 3 maggio 2020.

Sono già 10 le squadre professionistiche che hanno già confermato la partecipazione:

• Paris Sant Germain

• Sporting Lisbona

• Juventus

• Roma

• Lazio

• Cagliari

• Bologna

• Bruges

• Torino

• Atalanta

L’evento coinvolgerà 48 squadre di cui 16 professionistiche ed 8 squadre femminili con oltre 700 giocatori nati sia nel 2007 sia nel 2008 e si disputerà in 4 diversi centri sportivi, il Centro sportivo di Zola Predosa, il Fossolo di via Felsina a Bologna, il Centro Sportivo Corticelli di via Zoni a Bologna e lo Stadio Negrini di Castenaso. Sarà un’importante vetrina per le squadre del nostro hinterland che si sono confronteranno con squadre blasonate italiane ed europee.

Grazie alla collaborazione ed al supporto di importanti Partner commerciali la FELSINA CUP ha un’alta competitività ed un elevato livello di visibilità nazionale. Le aziende che hanno “sposato” il nostro progetto e la nostra filosofia aumentano di numero e così come il potenziale del progetto etico/sociale.

Sito ufficiale della Felsina Cup www.felsinacup.it

Sito ufficiale del Felsina Calcio: www.felsinacalcio.it