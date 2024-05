Fabrizio Romano: “Juve al lavoro su Motta da 6 mesi”. Spunta uno striscione al Galli: Grazie Thiago

Cristiano Giuntoli lavora alla fumata bianca da diversi mesi, fin da gennaio, e sul tavolo di Thiago c'è una proposta di un triennale a 5 milioni a stagione per il rilancio e la rivoluzione alla Juve. Lui è pronto ad accettarlo e firmarlo e domani dovrebbe informare il Bologna della sua scelta. Lo sostiene l'esperto di mercato Fabrizio Romano su Twitter: "La Juventus è vicina all'affare Thiago Motta dopo averci lavorato per 6 mesi. Motta è pronto ad accettare la proposta della Juve, deve informare il Bologna entro 24/48h. Il contratto sarà valido per tre anni, come riportato la scorsa settimana, fino a giugno 2027 per meno di € 5 milioni/stagione", ha scritto il collega.