Fabbian: “Grande impatto con Motta e il Bologna. Faremo buon campionato”

Giornata di presentazioni oggi per Giovanni Fabbian , reduce da una grande annata in B alla Reggina e prelevato dal Bologna in seguito al brusco stop della trattativa tra Udinese e Inter per Lazar Samardzic . Fabbian avrebbe dovuto trasferirsi a Udine ma le bizze del padre di Samardzic ha fatto terminare la trattativa con il risentimento nerazzurro. Si è inserito il Bologna ma i nerazzurri hanno un diritto di ricompra tra due anni.

Estate dunque lunga per Fabbian che ha dovuto svolgere più volte le visite mediche, ma adesso può finalmente partire la sua stagione: "Mi sono allenato con l'Inter regolarmente, diciamo che ho fatto tante visite mediche e non ce la facevo più - scherza Fabbian in conferenza - Sono molto contento di essere a Bologna e appena ho saputo dell'interesse ho detto subito di sì". Primo impatto con l'ambiente molto positivo, partendo da Motta: "Impatto molto buono, cerco sempre di mettermi a disposizione del mister e sono convinto che faremo un buon campionato. Dall'Ara? Effetto bellissimo, non vedo l'ora di giocarci". Uomo da inserimenti in mediana, quindi molto adatto a Motta, Fabbian ha parlato del suo rapporto con Pippo Inzaghi, suo allenatore l'anno scorso: "Mi ha trasmesso la possibilità di sbagliare, quindi entro in campo tranquillo e sereno. Inserimenti? E' una mia caratteristica ma posso migliorarla ancora, così come la costruzione dal basso. Diciamo che sto cercando di inserirmi nel gioco di Motta dove si attaccano molto gli spazi vuoti".