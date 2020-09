Mattia Destro rimarrà al Genoa per un’altra stagione.

L’ex centravanti del Bologna si è ritrovato svincolato pochi giorni fa, quando il suo contratto con i rossoblù è ufficialmente scaduto e il Grifone aveva deciso di non riscattarlo dal prestito. Alla fine l’attaccante ha deciso di decurtarsi parte dell’ingaggio per rimanere in Liguria. Per lui si parlava di un interesse diffuso tra alcuni club di Serie B. Lo riporta TMW.