Europa distante 19 punti: serve migliorare su attacco e difesa

Sinisa Mihajlovic punta all’Europa League in due anni, avvicinandosi gradualmente all’obiettivo. E i dati confermano che il grande salto in breve tempo non è possibile.

Come riporta il Resto del Carlino, sono 19 i punti di ritardo dal sesto posto, tanti da scalare in una sola stagione. Un dato che segue il rendimento offensivo e difensivo della squadra. Il Bologna segna abbastanza, ma per lottare per l’Europa serve un ulteriore stop: 52 i gol fatti dal Bologna, Milan e Napoli sono a 63 e 61. Poi la difesa, e qui serve migliorare tanto: Bologna male con 65 reti incassate in 38 partite, il Napoli è fermo a 50 e il Milan a 46. Il divario è ancora ampio.