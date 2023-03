Eurolega – La Virtus perde contro l’Efes 86 a 67

Quando una squadra segna la miseria di 38 punti nell'arco di tre quarti di gara è ovvio che in Eurolega (ma neanche) non vai da nessuna parte. E dire che la Virtus la partita l'aveva anche approcciata bene, non tanto nelle percentuali in attacco (pessime da parte di entrambe le squadre nei primi 10 minuti), ma per l'energia profusa da tutto il collettivo nella fase difensiva. Nel secondo quarto gli uomini di Scariolo sono riusciti a resistere al dinamismo dei turchi ed a risalire da un -12 che pareva la prima spallata del match da parte dei blu di Istanbul, riportandosi a -4 (26-22). Negli ultimi tre minuti del primo tempo, alcune palle perse davvero banali e qualche cattiva scelta in attacco hanno portato l'Efes sul +9 all'intervallo lungo (36-27). La spallata decisiva da parte degli uomini di Ataman non si è fatta troppo attendere, ed è puntualmente arrivata nel terzo quarto quando una Virtus in rottura prolungata è sprofondata sul -22. Nell'ultimo quarto l'Efes è volato addirittura sul +26 e da quel momento la partita è arrivata ai titoli di coda. La Virtus Segafredo Bologna cade sul parquet dell'Anadolu Efes 86 a 67.