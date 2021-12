Eurocup – La Virtus batte Patrasso 91 a 72

Terza vittoria consecutiva per la Virtus in Eurocup

Pronti via ed è subito Weems show: l’americano della Virtus in tre minuti produce 7 punti una recuperata e un assist. Grazie anche alla tripla di Teodosic e un paio di canestri da sotto di Jaiteh le Vu Nere si portano in vantaggio di 8 punti (16-8) e in avvio sembrano scappare. Con due giochi da tre punti consecutivi (bomba e canestro più fallo), Patrasso si riporta sotto a -2 (18-16). La prima frazione si chiude con gli uomini allenati da Sergio Scariolo in vantaggio 27 a 23. I primi 5 minuti del secondo quarto volano via con le 2 squadre che combattono punto a punto. Grazie a un canestro da 3 di Belinelli più assist dello stesso Beli per Jaiteh, le Vu Nere scavano un piccolo solco (35-29), ma il Promitheas Patrasso non molla un centimetro e si riporta in parità sul 35 a 35. La partita rimane in perfetto equilibrio fino alla fine del primo tempo sul punteggio di 43 pari.