Eurocup: la conferenza stampa di Sasha Djordjevic

Le parole dell’allenatore della Virtus Bologna, Alexander Djordjevic:

“Il primo turno di EuroCup si chiude con Monaco, finalista play-off nella scorso campionato e finalista della Basketball Champions League l’anno precedente alla nostra vittoria. Monaco è reduce da 9 vittorie consecutive, in casa gioca una pallacanestro veloce e con ritmi molto alti. Recentemente hanno aggiunto Norris Cole, giocatore di grande esperienza e con una palmares importante: 2 anelli NBA e altrettanti trofei. E’ una squadra atletica e molto pericolosa nei rimbalzi offensivi. Dovremo essere pronti mentalmente e fisicamente a reggere il loro impatto; nella partita di andata Kyle Weems non giocò e, in questo aspetto, il suo apporto alla partita sarà molto importante per noi. Ci giochiamo il primato nel girone, ma sapevamo fin dall’inizio che questa gara sarebbe stata cruciale per il piazzamento finale. Ma non dobbiamo pensare al dopo, dobbiamo pensare solo questa partita, finito il match potremo parlare di quello che ci aspetta e degli incroci futuri”