Euro U21: riconoscimento Uefa per l’ospitalità al Bologna

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che durante l’intervallo della partita tra Germania e Romania, giocata ieri allo stadio Renato Dall’Ara e valevole per le semifinale dell’Europeo Under 21, la Uefa ha premiato la società rossoblu per l’ospitalità dimostrata e il supporto fornito nell’organizzazione della manifestazione.

All’Amministratore Delegato rossoblu Claudio Fenucci è stata consegnata dalla rappresentante Uefa Myrsini Psarropoulou una speciale targa a testimonianza dell’impegno offerto per sostenere la fase finale della competizione.