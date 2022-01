E’Tv – Bologna-Inter rinviata

Il focolaio Covid impedirà lo svolgimento domani di Bologna-Inter

Il Dipartimento di Sanità Pubblica e l'Ausl stanno infatti per pubblicare un provvedimento in relazione al focolaio Covid in seno al Bologna, sono otto i giocatori positivi, come riportato da E'Tv poco fa. Sia il direttore del Dipartimento Paolo Pandolfi, che quello dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon, sono in stretto contatto con il club e a breve verrà disposto lo stop dell'attività agonistica, di conseguenza il Bologna domani non potrà scendere in campo contro l'Inter.