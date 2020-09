Esordio vincente per la Primavera di Zauri

Dopo tanti mesi d’attesa è ripartito il campionato Primavera 1. Il Bologna ha fatto il suo esordio contro la Fiorentina allo stadio Gino Bozzi di Firenze. La squadra gigliata, allenata da Aquilani, arrivava dalla vittoria della Primavera Tim Cup dello scorso 26 agosto. Per i rossoblù, invece, c’è l’obiettivo di riconfermarsi sotto la guida del neo allenatore Zauri. Il derby dell’appennino era inizialmente in programma ieri, ma poi un caso di positività al Covid-19 all’interno della squadra viola ha rinviato il match a oggi.

Esordio vincente per i ragazzi di mister Zauri nella trasferta di Firenze. I rossoblù s’impongono per 1-2 grazie alla doppietta di Pagliuca che riporta avanti i suoi dopo il momentaneo pareggio di Pierozzi. È stato un match ricco d’intensità sia per le belle giocate da parte di entrambe le squadre e le diverse occasioni da gol, ma anche per la forte aggressività visti i notevoli cartellini gialli e due rossi per Dalle Mura e Bianco entrambi della viola per doppio cartellino giallo.

Il tabellino della gara:

FIORENTINA (4-3-3): Chiorra, Neri, Ponsi (46′ Quirini), Frison, Fiorini (46′ Milani), Dalle Mura, Krastev, Bianco, Spalluto (63′ Toci), Pierozzi, Di Stefano (63′ Gentile).

A disposizione: Ricco, Chiti, Sersanti, Sacchini, Kukovec, Agostinelli, Corradini, Falou.

Allenatore: Alberto Aquilani.

BOLOGNA (4-3-3): Molla, Arnofoli, Montebugnoli, Milani, Farinelli (53′ Grieco), Khailoti, Roma (72′ Pietrelli R.), Ruffo, Pagliuca, Di Dio (72′ Rabbi), Rocchi.

A disposizione: Prisco, Cossalter, Cavina, Pietrelli A., Cudini, Paanamen, Motolese, Fabretti, Sigurpalasson.

Allenatore: Luciano Zauri.

Arbitro: Eugenio Scarpa [Collegno]

Ammoniti: 25′ Farinelli (B), 40′ Bianco (F), 41′ Montebugnoli (B), 44′ Dalle Mura (F), 60′ Pagliuca (B) 68′ Neri (F), 75′ Grieco (B), 76′ Krastev (F), 89′ Ruffo (B), 90′ Milani (F);

Espulsi: 58′ Dalle Mura (F), 89′ Bianco (F).