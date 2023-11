Esodo al Franchi, esaurito il settore ospite: si cerca l’apertura di ulteriori posti

In meno di mezza giornata sono andati in fumo i 2500 biglietti del settore ospiti dello stadio Franchi di Firenze per il match di domenica tra Fiorentina e Bologna . Entusiasmo contagioso in città per la sesta piazza e i dieci risultati utili consecutivi e tanta voglia di andare dall'altra parte dell'Appennino per vedere giocare il Bologna di Thiago Motta , che ormai ha convinto tutti.

Esaurito il settore dedicato agli ospiti ci sono tanti tifosi rossoblù, forse circa il doppio, che vorrebbero andare in trasferta a Firenze, ma per ora impossibilitati ad acquistare un biglietto: per loro potrebbe aprirsi una ulteriore possibilità. Infatti, l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci è in contatto con il collega Joe Barone della Fiorentina per capire se è possibile aprire qualche altro settore per i tifosi intenzionati ad aderire all'esodo di Firenze. Resta però ancora un vincolo determinato dalla questura relativo ai tifosi residenti in Emilia Romagna: l'obbligo di acquistare solo in Curva Ospiti. Si attendono ulteriori sviluppi.