Esodo a Verona: duemila tifosi al seguito

Nonostante il lunedì lavorativo, a ieri erano stati staccati circa 1500 biglietti per la trasferta al Bentegodi di Verona e continuando così è presumibile che il dato salirà a circa duemila tifosi totali per la quarta giornata di campionato contro l'Hellas. Lo riporta il Corriere dello Sport Stadio che ricorda anche l'esodo della passata stagione, proprio a Verona, dove l'Hellas si convinse ad aprire un nuovo settore per consentire ai rossoblù di salire in massa. C'è ancora un grande binomio tra squadra e tifoseria, un entusiasmo tangibile dato da Thiago Motta e dalle prestazione di un Bologna da 54 punti. L'anno scorso a Verona andò male, sconfitta due a uno, ma prima del Bentegodi il Bologna si era presentato con quattro vittorie in trasferta, un pareggio e una sconfitta a Torino nelle ultime sei trasferta con una media punti di 2.16