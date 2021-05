ESCL. TBW – Nosotti: “Bisogna dare continuità al progetto tecnico. Soriano? Ah, che giocatore!”

"E' giusto che il Bologna pensi a cos'era inizialmente l'Atalanta che ha dato possibilità ai giovani, si è consolidata e ora ha fatto un salto vero. L'Atalanta ora ha una rosa lunga, di qualità alta, e non deve più vendere per mantenersi. Credo che l'Atalanta, con pochi ritocchi, l'anno prossimo possa giocare per lo scudetto. Joey Saputo ci sta mettendo un po' di tempo, ma ha portato visione, patrimonializzazione e il lavoro sui giovani con il dovuto tempo che questa pandemia ha allungato. E' giusto guardare anche il Sassuolo che, all'inizio ha speso tantissimo, ma la differenza sostanziale con il Bologna è stata nel lavoro fatto con alcuni giovani e nel sposare due filosofie con Di Francesco prima e De Zerbi poi. Il Sassuolo ha fatto presto anche perché era una realtà differente, ha fatto i suoi errori e poi le cose sono funzionate bene con società, allenatore e squadra. Saputo al suo arrivo ha dovuto sistemare molti debiti ed è normale che la strada sia più lunga. E' giusto prendere spunto da Atalanta e Sassuolo, senza sentirsi da meno. La linea che traccia Sinisa è quella giusta, senza esigenze, ma un paio di pedine per l'anno prossimo servono".