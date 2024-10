Erlic: “Col Bologna è successo tutto in poco tempo, sono contento”

Martin Erlic è arrivato in estate per arricchire la pattuglia dei difensori centrali del Bologna dopo la partenza di Riccardo Calafiori e con un Mihajlo Ilic rispedito in Serbia per avere minutaggio. Serviva un centrale da inserire nelle rotazioni e alla fine la scelta è ricaduta sul croato, prelevato dal Sassuolo per 7 milioni e che Vincenzo Italiano conosce bene per averlo allenato allo Spezia.

Erlic è partito con il Bologna trovando subito buon minutaggio, complice il rientro tardivo di Lucumi dopo la Copa America, ma un problema muscolare a Napoli lo ha solo dalle scelte di Italiano per qualche settimana, fino alla nuova chance da titolare domenica scorsa con il Parma. Erlic è stato poi convocato dalla sua nazionale per questa sosta e ha parlato oggi in conferenza stampa: "Il mio obiettivo è sempre stato rimanere in Italia e con il Bologna è nato tutto in poco tempo, sono felice di continuare in Serie A. Spero di aver sfruttato bene i minuti a disposizione, conosco Italiano e so cosa chiede ma più è alta la concorrenza e più mi trovo bene. Tocca a me sfruttare l'opportunità".