Entusiasmo per Bologna-Torino, quasi 20mila biglietti venduti

La buona prestazione del Franchi, unita alla classifica che è rimasta buona, stanno sempre di più coinvolgendo i tifosi rossoblù che anche lunedì 27 novembre si riverseranno in massa allo Stadio Dall'Ara per il posticipo della tredicesima giornata. Nonostante si giochi di lunedì e a tarda sera, ore 20.45, sono già quasi ventimila i tagliandi staccati in prevendita per il match tra Bologna e Torino.