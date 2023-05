Empoli-Bologna, designato l’arbitro: ecco chi è

Bilancio non positivo per il Bologna con La Penna: in dieci precedenti ci sono 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo precedente è Sassuolo-Bologna 1-1 del febbraio 2021 con gol di Soriano e Caputo in una partita che ha visto anche l'espulsione esagerata di Hickey per un fallo sulla trequarti campo.