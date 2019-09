Emergenza difesa in vista del Genoa

Sconfitta dura per il Bologna ieri pomeriggio al Dall’Ara contro la Roma, soprattutto perché immeritata. I rossoblu hanno provato a vincerla nel finale, ma hanno pagato la minor qualità e freddezza allo scadere. Oltre la sconfitta, dunque, la squadra di Mihajlovic deve anche leccarsi le ferite. Non c’è tempo per fermarsi però, perché mercoledì sera c’è già il turno infrasettimanale: in programma al Marassi c’è il match con il Genoa. Il tecnico dovrà preparare al meglio la sfida, tenendo però conto di alcune defezioni in difesa. E’ infatti un Bologna quasi in emergenza quello che affronterà il Grifone.

Danilo lavora ancora a parte, e non sarà dunque del match : il problema muscolare non è del tutto risolto, ed è meglio non rischiare. A lui si aggiunge anche l’infortunio di Dijks, che ieri ha dovuto abbandonare il campo anzitempo per una dura botta al costato: l’olandese farà oggi gli esami, ma al momento la sua presenza è a forte rischio. Le preoccupazioni non finiscono però qui. Tomiyasu ha infatti mostrato alcuni limiti in fase difensiva, “esordendo” forse solo ieri nel campionato italiano: sicuramente sta pagando anche un po’ di stanchezza. Denswil ha commesso il secondo gravissimo errore consecutivo: prima Donnarumma e ora Dzeko, lasciati entrambi troppo soli in area. Infine Krejci, che continua a non convincere come terzino: probabile dunque l’inserimento di Mbaye contro il Genoa.