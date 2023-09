Elisabetta Franchi partner del Bfc femminile. Fenucci: “Movimento in crescita”

Claudio Fenucci, Amministratore Delegato del Club rossoblù, sottolinea l’importanza di questa partnership: “Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita del calcio femminile a livello nazionale e globale. Questo è un percorso che contribuirà alla trasformazione del nostro sport. Il calcio femminile non sarà più una semplice variante del calcio maschile, ma si affermerà con una propria identità e con la prospettiva di contribuire significativamente alla crescita del movimento sia in termini di pratica che di appassionate. Dobbiamo abbracciare questa evoluzione, investendo nel movimento, promuovendo l’uguaglianza di genere e potenziando le opportunità che questo settore potrà offrire. L’ingresso del brand Elisabetta Franchi come Main Partner della squadra femminile rossoblù non solo rafforza l’impegno del Club nel sostenere il calcio femminile e nel dare alle nostre atlete la visibilità e il supporto che meritano, ma apre anche nuove porte alla collaborazione e all’innovazione”.