El Azzouzi: “Vogliamo tre punti contro il Cagliari”

Nato in Olanda, El Azzouzi ha comunque scelto di difendere i colori del Marocco. Questa la sua storia: “Ho iniziato per strada a 4 anni, poi sono andato in un piccolo club in Olanda e mi sono innamorato di questo sport. Alla fine sono riuscito a passare professionista e ho debuttato nell’Emmen Fc vincendo il campionato. Sono nato in Olanda ma mi sento marocchino al 100% e ho scelto il cuore. Tra l’altro ho da poco vinto la Coppa d’Africa 2023 ed è stato fantastico difendere i colori della mia nazione".