Ecco le amichevoli di Neustift

E’ stato ufficializzato il calendario del ritiro di Neustift dal 25 luglio al 3 agosto.

In Tirolo il Bologna si allenerà allo Sportstadion di Neustift in Stubaitalstraße, 6167 e disputerà due test amichevoli: venerdì 26 luglio alle 18 a Kufstein contro il Colonia e lunedì 29 luglio alle 18 a Kitzbuhel contro lo Schalke 04. Inoltre, a conclusione del soggiorno all’estero, il 3/8 i rossoblù affronteranno sempre in amichevole l’Augsburg alle 15:30 nel suo stadio, la WWK Arena.