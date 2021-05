Ecco l’arbitro di Udinese-Bologna

Ufficiale la designazione arbitrale per sabato pomeriggio

Sarà infatti il Signor Santoro a dirigere la trentacinquesima giornata dei rossoblù e sarà coadiuvato da Cecconi e M. Rossi con Abisso al VAR. Per Santoro sarà la prima volta in carriera che arbitrerà il Bologna, mentre il direttore di gara di Messina ha già diretto l'Udinese una volta, partita vinta dai friulani per 2-0 sul Verona.