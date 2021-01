Ecco l’arbitro di Genoa-Bologna

Ufficiale la designazione arbitrale per il match del Bologna che sarà ospite del Genoa, sabato ore 18.

Sarà infatti il Signor Daniele Doveri di Roma a dirigere la diciassettesima giornata dei rossoblù. Doveri, in carriera, ha arbitrato il Bologna 21 volte e le vittorie sono state 5, i pareggi 7 e le sconfitte 9. Anche con il Genoa i precedenti sono 22 e le vittorie per il Grifone sono 10, i pareggi 4 e le sconfitte 8. L’ultimo precedente con il Bologna risale al match Sassuolo, risultato 3-4, con il Genoa invece risale alla sfida con la Fiorentina del 7 dicembre 2020 terminata in trasferta 1-1.

Genoa – Bologna Sabato 9/01 h.18

Doveri

Cecconi – Lanotte

IV: Santoro

VAR: Mariani

AVAR: Ranghetti