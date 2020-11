Ufficiale la designazione arbitrale per Bologna-Spezia di Coppa Italia che si giocherà mercoledì ore 17:30.

Sarà infatti il Signor Volpi a dirigere il secondo impegno dei rossoblù in Coppa Italia. Sarà coadiuvato dagli assistenti Raspollini e Massara, quarto uomo sarà Marchetti. Il Var non è presente in questa competizione.