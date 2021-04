Ecco l’arbitro di Bologna-Fiorentina

Ufficiale la designazione arbitrale per il derby di domenica

Sarà infatti il Signor Dionisi a dirigere la trentatreesima giornata dei rossoblù e sarà coadiuvato da Paganessi e Lo Cicero con Valeri al VAR. Per l'arbitro de L'Aquila non ci sono precedenti nè con il Bologna, nè con la Fiorentina. Domenica sarà quindi la sua prima volta con queste due squadre, in un derby che mette in palio punti per la salvezza.