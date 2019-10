Ecco la terza maglia del Bologna

E’ stata svelata poco fa la terza maglia ufficiale da gara del Bologna per la stagione 2019/2020.

Anche in questo caso c’è stato un forte richiamo al passato e alla storia. Infatti, la colorazione della casacca è verde in omaggio a quella che il Bologna indossò nel 1925 per la conquista del suo primo scudetto. Il richiamo alla storia continua anche sul fronte e sul retro della maglia con due strisce verticali sulle quali, in grafica embossata, è riportato l’importante e ricco palmarès del Bologna. Per quanto riguarda lo stile, collo a V e backneck personalizzato con la scritta “Lo squadrone che tremare il mondo fa”. Nel retrocollo è stampato il claim “We Are One”. Sul petto, a destra, in silicone platino spicca il Macron Hero, logo del brand emiliano, mentre uno speciale stemma dedicato ai 110 anni del club si trova a sinistra, lato cuore.

Il kit è completato da pantaloncini neri e calzettoni neri con doppia riga centrale verde, il Macron Hero davanti e la scritta WE ARE ONE sul polpaccio. La vestibilità della divisa è Slim Fit e la presenza di inserti in micromeshrende il capo più leggero e traspirante.