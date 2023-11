E’ uscito il libro “Uno stadio una città” di Franco Cervellati

I ricordi personali si fondono con il percorso storico dell’impianto e sono il pretesto per raccontare vicende antiche e moderne, dalla nascita del “Littoriale” come imponente simbolo del regime fascista, alle strepitose vittorie calcistiche del Bologna “che tremare il mondo fa”, fino alle mille vicissitudini del dopoguerra e al periodo attuale che sembra preludere ad un nuovo restyling più volte annunciato, dopo la prima discussa ristrutturazione per i Campionati Mondiali del 1990. Non sono solo ricordi sportivi, perché lo stadio per Bologna rappresenta un punto di riferimento e di incontro di varie generazioni, un luogo sempre vivo della storia e della cultura cittadina dove si sono anche intrecciate passioni politiche, religiose, musicali. Impossibile scindere la città dal suo stadio, come risulta evidente leggendo i tantissimi spunti autobiografici presenti nel libro da parte di chi ha sempre vissuto quel luogo come un pezzo familiare della sua vita, sentimento condiviso dalla grande maggioranza dei bolognesi. Il libro esce nella sua seconda edizione ampliata ed è disponibile sulla piattaforma Amazon a questo indirizzo: https://www.amazon.it/dp/B0CN19DPLD?ref_=pe_3052080_397514860