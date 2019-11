E’ nata la Virtus Arena

Queste le parole di Luca Baraldi a margine della presentazione del progetto Virtus Arena che sorgerà al padiglione numero 30 della Fiera di Bologna:

“Si tratta di un altro tassello che fa parte di un lungo cammino iniziato oramai da qualche anno, che mira a far tornare la Virtus Segafredo Bologna ai vertici del basket internazionale. Per far partire questo progetto era necessario un impianto più ampio rispetto all’attuale PalaDozza. E’ stato fatto qualcosa di unico qui in Italia: due aziende private come la Fiera di Bologna e la Virtus hanno deciso di investire insieme. Domenica contro Treviso ci sarà per il popolo virtussino il taglio del nastro. Il nuovo impianto avrà una capienza pari a 8970 posti a sedere. I settori saranno i medesimi del PalaDozza, con l’aggiunta di nuovi settori da 2100 posti. Le curve, che avranno lo stesso numero di seggiolini di Piazza Azzarita, rispetto all’impianto del centro saranno più vicine al campo di gioco. La squadra comincerà a prendere confidenza col nuovo impianto da venerdì pomeriggio. I prezzi? Contro Treviso saranno gli stessi, mentre nei nuovi settori si pagherà lo stesso prezzo della Tribuna Nannetti. Gli Under 16 entreranno gratis se accompagnati da un adulto. Mentre per il derby di Natale e la sfida contro Milano, si potrà acquistare un mini abbonamento, che gli abbonati stessi potranno comperare a prezzo più conveniente per amici e parenti. I prezzi del mini abbonamento saranno comunicati nei primi giorni del mese di dicembre”.