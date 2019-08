Donsah saluta: “Bologna è stata la mia casa”

Un caloroso saluto quello di Godfred Donsah a Bologna. Dopo 4 anni il mediano ghanese lascia la città felsinea per il Cercle Brugge in Belgio, una nuova avventura che ridarà verve alla sua carriera, ma con Bologna sempre nel cuore. Donsah ha ringraziato e salutato i suoi vecchi tifosi e mandato un messaggio di incitamento al mister nella sua battaglia contro la malattia. Per lui passaggio in prestito con diritto di riscatto, di fatto tra un anno potrebbe ritornare. Ecco il suo post su Instagram.