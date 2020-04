Donini: “Numero di contagiati, mai così basso da inizio epidemia”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, l’assessore regionale alla salute, Raffaele Donini ha commentato i dati odierni riguardanti il contagio da Coronavirus: “Io sarò soddisfatto e contento solo quando vedrò lo zero nel numero di decessi per la malattia. Anche oggi 65 decessi, sono troppi. Alle famiglie mando il nostro cordoglio. Si tratta ancora di persone anziane o con malattie pregresse. Sono oltre tremila i morti dall’inizio dell’epidemia. Dobbiamo rendere il virus incapace di uccidere, e in questo senso abbiamo fatto scelte vincenti a livello regionale. Sono tanti i guariti e il passo epidemiologico è diminuito. Sono dati incoraggianti. Prima riusciamo ad aggredire il virus, migliori sono le condizioni cliniche. Continueremo in questo nostro lavoro meticoloso sul territorio. È dai primissimi giorni che il numero di contagiati, che hanno la malattia attiva, non è così basso, di questi, quasi il 70% è in cura a casa, snellendo gli ospedali. Stiamo limitando ed arginando il virus, ma quando questi decide di colpire, può ancora fare male. Non è vero che sono cresciute le terapie intensive, anzi al contrario, sono 75 le persone in meno nei reparti infettivi e meno 16 in terapia intensiva”.

